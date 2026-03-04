Folla al Duomo di Nola per il piccolo Domenico | premier Meloni abbraccia i genitori

Oggi al Duomo di Nola si è riunita una grande folla per il funerale di Domenico, un bambino di cui si sono occupate le autorità locali. La premier ha incontrato e abbracciato i genitori, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, durante la cerimonia. La messa si è svolta in un’atmosfera di grande rispetto e mestizia, con molti presenti che hanno partecipato in silenzio.

Una folla silenziosa e commossa si è raccolta oggi a Nola per stringersi attorno a Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo. Nel Duomo della città bruniana si sono celebrati, nel pomeriggio, i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino che nelle ultime settimane era diventato, come ha ricordato il vescovo, "il figlio di tutti". Già dalla mattina la città si era raccolta attorno al dolore della famiglia. In tanti - adulti e giovani - hanno indossato una t-shirt realizzata per l'occasione: sul davanti l'immagine di Domenico che stringe tra le mani un orsacchiotto di peluche, la fotografia che in questi giorni ha fatto il giro del Paese. Sotto quella foto, poche parole: "Il nostro guerriero".