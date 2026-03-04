Recentemente a Palazzo dei Priori si è tenuta una conferenza promossa dal Rotary Club Volterra e patrocinata dal Comune, dedicata alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. L’evento ha coinvolto gli studenti, offrendo loro l’opportunità di approfondire questi temi storici attraverso interventi e discussioni. La discussione si è concentrata su fatti e testimonianze legate a quegli eventi del passato.

Si è svolta nei giorni scorsi, a Palazzo dei Priori, la conferenza dedicata al tema delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, promossa dal Rotary Club Volterra con il patrocinio del Comune di Volterra. Ospite dell’incontro Clelia Kolman, esule fiumana e presidente Anvgd Pisa, che ha offerto una testimonianza intensa e profondamente toccante, capace di coinvolgere studenti e presenti. Alla conferenza hanno partecipato oltre 50 studenti delle scuole superiori di Volterra, del liceo Carducci e dell’istituto tecnico Niccolini, protagonisti di numerosi interventi e domande, segno di un interesse autentico verso una pagina complessa e a lungo trascurata della storia nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foibe ed esodo. Un incontro con gli studenti

Foibe ed Esodo: viaggio della Memoria tra Friuli, Slovenia e Trieste con Fausto BiloslavoCi sono viaggi che non sono semplici spostamenti, ma esperienze che cambiano il modo di vedere il mondo.

Foibe ed esodo: Rimini non dimentica e parla ai giovaniLa memoria non solo come una cerimonia da calendario, ma un esercizio continuo di studio, racconto e responsabilità collettiva.

Giornata del Ricordo a Perugia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Foibe ed esodo Un incontro con gli...

Temi più discussi: Giornata del Ricordo 2026, l'intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in Consiglio regionale; Foibe ed esodo. Un incontro con gli studenti; Io Ricordo, a Forlì un incontro su foibe ed esodo giuliano-dalmata; Foibe, vergogna al liceo di Catania: volantino choc contro il Giorno del Ricordo.

Foibe, i docenti del Galilei replicano alle polemiche: Nessun boicottaggioCATANIA – Dopo le polemiche esplose in seguito alla protesta contro la presenza del senatore Roberto Menia, invitato a intervenire su foibe ed esodo giuliano-dalmata, i docenti del Liceo Scientifico G ... livesicilia.it

Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisceRimini ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia intensa al monumento Biblioteca di Pietra, sulla scogliera del porto, dedicato alle vittime delle foibe, all’esodo giuliano-dalmata e alle ... ilrestodelcarlino.it

Da Trieste a Siracusa il viaggio della memoria sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata #Italia facebook

Oggi è il #GiornodelRicordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Alle 10 a @Montecitorio si svolgerà la premiazione del concorso “Il Giorno del Ricordo”. mim. x.com