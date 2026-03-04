Focus su Castore | la società in house soddisfa il 95,8% delle richieste pervenute

Durante la riunione della I Commissione consiliare, presieduta da Filippo Quartuccio, è stata ascoltata la società in house Castore, che ha gestito il 95,8% delle richieste ricevute. La commissione si è concentrata sui risultati ottenuti e sul funzionamento del servizio, esaminando i dati relativi alle attività svolte e alle richieste soddisfatte dall’azienda.

Si è svolta in prima commissione a Palazzo San Giorgio l'audizione dell'amministratore Giuseppe Gatto. Gli interventi dei consiglieri comunali Al centro dell'audizione i contratti di appalto, lo stato della manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmazione degli interventi e il contratto di servizio. Gatto ha illustrato i servizi di manutenzione gestiti da Castore, che includono reti stradali, segnaletica, verde pubblico, edilizia pubblica e manutenzione del Palazzo Ce.dir. Nel 2025, la società ha gestito 5117 ticket, di cui 4903 sono stati completati, raggiungendo un tasso di soddisfazione delle richieste del 95,8%. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto ai 3645 ticket del 2024, con la previsione di un ulteriore potenziale aumento nel 2026.