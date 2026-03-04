Fiuggi trovata droga nel bagno di un istituto scolastico

Da frosinonetoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, a Fiuggi, durante un servizio disposto dal Questore della Provincia di Frosinone nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole sicure”, è stata trovata droga nel bagno di un istituto scolastico. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo finalizzata a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti vicino alle scuole. La scoperta è avvenuta durante un’ispezione all’interno dell’edificio scolastico.

Nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole sicure” finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nella mattinata di ieri, la città di Fiuggi è stata interessata, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, da un servizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Alatri e Fiuggi, Carnevale con la droga: un arresto e una denuncia. Il crack era nascosto nel cuscino

