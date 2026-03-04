Firenze Sandro Rogari racconta Renzo De Felice per ' I Compagni di Spadolini'

A Firenze, Sandro Rogari ha condiviso ricordi su Renzo De Felice durante un evento dedicato a Giovanni Spadolini. La cerimonia si è svolta il 3 marzo 2026, nel centenario della nascita di Spadolini, presso una fondazione locale. Rogari ha ripercorso episodi e aneddoti legati ai personaggi storici, offrendo una testimonianza diretta e dettagliata. La manifestazione ha coinvolto pubblico e stampa, mantenendo vivo il ricordo delle figure ricordate.

Firenze, 3 marzo 2026 - Nel centenario della nascita di Giovanni Spadolini, la Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, propone il ciclo di incontri I Compagni di Spadolini, seconda tappa del progetto culturale Maestri e Compagni, avviato nel 2025 in occasione del centenario della nascita del noto statista fiorentino. Ad aprire la rassegna è stato l'incontro di giovedì 5 febbraio dedicato a Ugo La Malfa, nella testimonianza di Stefano Folli. Il prossimo appuntamento, in programma giovedì 5 marzo alle 17, sarà dedicato a Renzo De Felice, con la relazione del professor Sandro Rogari.