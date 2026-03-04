Filler di acido ialuronico? Sì ma per il ginocchio

Recentemente, si è diffusa la notizia che il filler di acido ialuronico viene utilizzato anche per il trattamento del ginocchio. Questa pratica, generalmente nota per migliorare l’aspetto della pelle del viso, ora viene applicata a livello articolare. La procedura consiste nell’iniettare la sostanza nell’articolazione del ginocchio per alleviare eventuali fastidi o dolori.

L’ acido ialuronico è proprio una molecola meravigliosa. Non solo per le sue capacità idratanti e rimpolpanti per la pelle del viso. Grazie alla sua versatilità si può utilizzare in diversi campi della medicina, da quella estetica all’oculistica, dall’odontoriatria all’ ortopedia. Ed è proprio su quest’ultima che vogliamo concentrarci oggi, nello specifico sulle infiltrazioni di acido ialuronico ginocchio. Sono un trattamento utilizzato per ridurre dolore e rigidità articolare nei diversi stadi dell’artrosi. Per capire bene come funzionano, abbiamo approfondito l’argomento con il Dottor Matteo Messori, specialista in Ortopedia presso l’Ospedale Niguarda di Milano, che ci ha guidati tra indicazioni, tipologie di prodotto e possibili effetti collaterali. 🔗 Leggi su Amica.it

