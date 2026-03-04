Figlio e successore di Khamenei curato per mesi in Uk per impotenza | il documento degli 007 Usa
Secondo un documento degli 007 statunitensi, Mojtaba Khamenei, figlio e successore dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele, sarebbe stato sottoposto a cure ripetute in ospedali del Regno Unito per problemi di impotenza. Mojtaba ha 56 anni ed è considerato il nuovo leader supremo dell'Iran. La notizia viene riportata senza ulteriori dettagli sulle circostanze della cura o sulle implicazioni politiche.
(Adnkronos) – Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell'Iran, sarebbe stato curato ripetutamente per impotenza negli ospedali del Regno Unito. A rivelarlo è un documento segreto dell'intelligence statunitense riportato dal Daily Mail. Secondo una informativa inviata dal Dipartimento di Stato all'ambasciata statunitense a Londra nel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, media: “Figlio Khamenei scelto come suo successore”. Consolato Usa a Dubai colpito da drone(Adnkronos) – Il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto oggi, martedì 3 marzo, come suo successore.
