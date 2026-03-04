Figlio e successore di Khamenei curato per mesi in Uk per impotenza | il documento degli 007 Usa

Secondo un documento degli 007 statunitensi, Mojtaba Khamenei, figlio e successore dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele, sarebbe stato sottoposto a cure ripetute in ospedali del Regno Unito per problemi di impotenza. Mojtaba ha 56 anni ed è considerato il nuovo leader supremo dell'Iran. La notizia viene riportata senza ulteriori dettagli sulle circostanze della cura o sulle implicazioni politiche.