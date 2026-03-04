In diverse zone, molte famiglie si trovano senza accesso ai servizi scolastici come mense, asili nido e ore di lezione prolungate, lasciando spesso le madri a casa. La mancanza di questi servizi influisce sulla possibilità delle donne di partecipare al mercato del lavoro, riducendo le opportunità occupazionali femminili. Questa situazione evidenzia come l’assenza di supporti scolastici possa incidere sulla presenza femminile nel mondo del lavoro.

I servizi scolastici come gli asili nido, il tempo pieno e le mense non sono soltanto importanti per il percorso educativo dei minori, ma hanno anche un ruolo importante nel colmare i divari occupazionali tra donne e uomini. Queste differenze nascono in prima istanza da un diverso carico del lavoro di cura all’interno della coppia, che risulta sbilanciato verso le donne a causa anche di stereotipi di genere radicati. Secondo i dati di Eige, nel 2025 il 41% delle donne italiane di età compresa tra 16 e 74 anni si occupa della cura di bambini con meno di 12 anni per più di 35 ore alla settimana, mentre tra gli uomini la quota scende al 20%. Tale tendenza va a discapito della stessa vita lavorativa delle donne, che risultano sistematicamente meno occupate e più spesso in condizione di part-time. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Figli senza mensa, donne a casa: occupazione femminile ridotta dove manca il servizio scolastico

Leggi anche: Non è una regione per donne, il paradosso abruzzese: cresce l'occupazione, ma cala quella femminile

Leggi anche: Il Comune investe su donne e bambini: nidi gratuiti e occupazione femminile al centro

ENG SUB | Versatile Mage Season 3 | Yuewen Animation

Una raccolta di contenuti su Figli senza mensa donne a casa...

Discussioni sull' argomento Figli senza mensa, donne a casa: occupazione femminile ridotta dove manca il servizio scolastico; Sant'Arsenio, tre bambini in ospedale dopo la mensa scolastica; Frontale sulla Dismano, cordoglio per Annina: abitava a San Pietro in Vincoli, lascia due figli di 14 e 11 anni.

Figli senza mensa, donne a casa: occupazione femminile ridotta dove manca il servizio scolasticoIndagine di Openpolis in Lombardia: la carenza della condizione necessaria per il tempo pieno. Incide sulle possibilità di lavoro. Bergamo, Lecco, Lodi, Milano e Monza le province meglio organizzate. ilgiorno.it

ANSA.it. . Morti sospette in ambulanza, l'appello dei figli di una delle vittime #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2026/03/03/morti-sospette-in-ambulanza-lappello-dei-figli-di-una-delle-vittime_eeefce8b-669e-4fb8-aaad-a9fc13614794.html facebook

#NEWS - E' stata intitolata a Mario #Verdone, alla presenza dei figli Luca e Carlo, la sala di proiezione cinematografica del complesso di Via Aurelia 796 a Roma sede della Fondazione Ente dello Spettacolo. @entespettacolo Un’occasione per onorare e cel x.com