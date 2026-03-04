Fiato sospeso per Gioè Ma l’attacco non tradisce
Il Prato ha ripreso gli allenamenti ieri, con la squadra che si prepara a una settimana di lavoro regolare. Non ci saranno partite di campionato nel weekend, poiché la Serie D si fermerà per una domenica a causa della Viareggio Cup. La squadra, quindi, continuerà con le sessioni di allenamento senza interruzioni, anche se il futuro prossimo resta incerto.
E’ tornato ad allenarsi ieri il Prato. Nonostante il weekend in arrivo non presenti gare, dato che il campionato di Serie D si fermerà per una domenica per la concomitanza con la Viareggio Cup, i biancazzurri svolgeranno una settimana normale di lavoro. Fatta eccezione per oggi, con la squadra allenata da Alessandro Dal Canto a svolgere un’unica seduta al mattino al Lungobisenzio. Domani invece i lanieri saranno di scena al "Ribelli" di Viaccia, dove è in programma anche l’allenamento di venerdì, mentre sabato le operazioni si sposteranno di nuovo in via Firenze. Out Bryan Gioè, le cui condizioni vanno ancora valutate dopo il problema muscolare accusato al flessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Dazi: da martedì stop alle riscossioni delle tariffe illegali, ma Ue e Cina restano col fiato sospeso
Transizione 5.0: imprese aretine ancora col fiato sospesoArezzo, 8 gennaio 2026 – Confartigianato torna ad occuparsi delle risorse del Piano Transizione 5.