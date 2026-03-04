Fiamme nel piazzale del rivenditore di auto usate l' incendio è doloso

Nel pomeriggio di martedì, un incendio si è sviluppato nel piazzale di un concessionario di auto usate. Le fiamme sono state di origine dolosa, secondo quanto riferito dalle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di martedì facendo accorrere i vigili del fuoco, sul rogo indagano gli inquirenti della Squadra mobile E' di origine dolosa l'incendio che, nel pomeriggio di martedì, è divampato nel piazzale di un concessionario di auto usate. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 15 in una vettura esposta nell'attività lungo la via Emilia, a Rimini, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto a spegnere il rogo che ha distrutto il veicolo e, dai primi rilievi, hanno accertato che dietro l'incendio ci sia stata la mano di qualcuno. In via Emilia è intervenuta...

