Fiammata prezzi petrolio e gas. Ecco quanto incidono su famiglie

Le borse asiatiche registrano un forte calo a causa dell’attacco all’Iran, mentre le borse europee recuperano parzialmente dopo due giorni di perdite. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas salgono bruscamente, influenzando le spese delle famiglie. La situazione ha conseguenze immediate sui mercati e sui costi energetici, creando tensioni sui prezzi dei carburanti e delle utenze domestiche.

L'attacco all'Iran fa crollare le borse asiatiche, mentre quelle europee risalgono dopo due giorni di cali. I prezzi di gas e petrolio contengono la loro corsa. Ecco quanto incide l'aumento dei carburanti sulle famiglie italiane. Servizio di Leonardo Possati.

Iran, rincari dal petrolio al gas: quanto aumenteranno i prezziLa guerra in Iran porta rincari anche per le famiglie italiane con l'aumento dei prezzi di petrolio e gas.

Energia alle stelle e stipendi fermi: perché la guerra in Medio Oriente può costare cara all’ItaliaIl petrolio iraniano come leva geopolitica, l’Europa costretta a comprare gas dall’estero. Spina: Rischio nuova fiammata dei prezzi. Barone: È lo scontro per l’egemonia mondiale. E l’Italia parte ... primonumero.it

Iran, Borse giù: spaventa l'escalation. Balzano i prezzi di gas e petrolio tornano i timori per l'inflazioneBorse in caduta in tutto il mondo nel quarto giorno della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Schizzano in alto ancora i prezzi del gas e sale anche ... ilgazzettino.it

Il nuovo conflitto in Iran ha innescato una fiammata dei prezzi del gas naturale che minaccia di rendere inefficaci le tutele previste dal Decreto-legge Bollette 21/2026 x.com