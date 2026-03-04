Il prezzo del gas torna a salire, riportando alla memoria le tensioni del 2022, mentre il petrolio continua a mantenere livelli elevati. Nel Golfo Persico, oltre 3.000 navi sono ferme nei porti, in attesa di attraversare lo Stretto di Hormuz. La situazione coinvolge diverse compagnie e movimenta il traffico marittimo in quella regione.

Oltre 3mila le navi bloccate nel Golfo. Gli analisti: "Choc simile all'Ucraina" Oltre 3mila navi sono bloccate nei porti del Golfo Persico in attesa di poter attraversare lo Stretto di Hormuz. Petroliere e navi gasiere ferme che hanno ulteriormente acceso i prezzi, schizzati anche ieri all'insù, spingendo gli analisti di Equita ad evocare lo choc dei prezzi del 2022. Nel dettaglio, i futures sul Brent hanno toccato un picco giornaliero di 84,9 dollaribarile per poi stabilizzarsi sugli 83 dollari (+6,9%), mentre il benchmark statunitense Wti ha raggiunto un massimo giornaliero di 77,5 dollari. L'indice di riferimento europeo è ai massimi da luglio 2024, mentre quello texano ritocca quote che non si vedevano dal gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiammata del gas torna lo spettro '22. Petrolio ancora su

Leggi anche: Borse, le notizie di oggi: listini ancora in rosso. La guerra in Iran fa paura. Volano ancora petrolio e gas

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

Contenuti e approfondimenti su Fiammata del.

Discussioni sull' argomento Borse europee ancora in rosso, fiammata del gas a Amsterdam; Guerra Iran: in arrivo stangata su bollette e benzina con fiammata petrolio e gas; Gas e diesel, rincari record: ecco perché con la guerra corrono più del petrolio; Tremendo incendio nella notte, le fiamme avvolgono e distruggono un fienile (FOTO): esplose alcune bombole di gas durante l'intervento dei vigili del fuoco.

Quarto giorno di guerra in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele. E nuova fiammata del petrolio con il Brent che torna a 80 dollari al barile. Scatto anche del gas al Ttf di Amsterdam sopra i 50 dollari al megawatt/ora facebook

++Nuova fiammata del #gas che all'avvio delle contrattazioni al TTF di Amsterdam balza del 18%, sfonda quota 50 euro al Megawattora e si avvicina ai 53 euro++ x.com