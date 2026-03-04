Festeggia il secolo di vita con il rinnovo della patente

Il riccionese Elio Balacca ha compiuto 100 anni e ha festeggiato questa occasione con il rinnovo della patente di guida. La cerimonia si è svolta nella sua città, dove Balacca è noto da tempo. La giornata è stata allietata da amici e familiari che hanno partecipato ai festeggiamenti. La sua età avanzata non ha impedito di rinnovare il documento necessario per continuare a guidare.

Elio Balacca ha tagliato il traguardo dei cent’anni con una marcia in più, gli auguri all'imprenditore riccionese negli anni del boom turistico e poi orticoltore per hobby fino a 98 anni È proprio il caso di dire che il riccionese Elio Balacca ha tagliato il traguardo dei cent’anni con una marcia in più. Lunedì 2 marzo nonno Elio ha celebrato, insieme alla famiglia e agli amici, la sua festa di compleanno spegnendo 100 candeline e volendosi concedere un regalo in più. Durante la festa gli è stata infatti consegnata la nuova polizza assicurativa dell’auto che ha firmato, con orgoglio e soddisfazione, davanti a tutti. Sì, perché il nonno “sprint” Elio ha ottenuto alcuni giorni fa anche il rinnovo della patente di guida. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Paolina festeggia il secolo di vita, gli auguri dei famigliari e della cittàInsieme al marito Giacomino aprì in corso della Repubblica, a fine anni '60, la prima rosticceria forlivese che ne porta tutt'oggi il loro nome Dal...

Avellino festeggia il secolo di vita del Sig. Manfredo FerraraAvellino, 26 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino si unisce ai festeggiamenti per il prestigioso traguardo dei cento anni del Sig.

Un secolo di vita e lavoro, il paese festeggia le 100 candeline di AlfidioUn secolo di storia, lavoro e dedizione alla famiglia. La comunità di Capalbio si è stretta attorno ad Alfidio Biagi, che nella giornata di ieri, 2 marzo 2026, ha festeggiato l'eccezionale traguardo d ... corrieredimaremma.it

Un secolo di vita e di eleganza: Ripi festeggia i 100 anni della signora Fernanda FornaciariGrande festa a Fisioresidence per lo straordinario traguardo: presente anche il sindaco Sementilli per omaggiare la gioia della neo-centenaria, che tra fiori, sorrisi e l'affetto dei cari ha spento le ... tunews24.it

