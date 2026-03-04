Festa di Primavera Cattolica si stringe intorno alle donne in chemioterapia

A Cattolica i volontari del Punto IOR si sono riuniti per sostenere le donne in chemioterapia durante la Festa di Primavera. L'iniziativa ha visto la partecipazione di persone che hanno portato conforto e supporto alle pazienti che affrontano le terapie oncologiche. L'evento ha coinvolto la comunità locale in un momento dedicato alle donne che combattono contro il cancro.

I volontari del Punto IOR di Cattolica tornano a trovarsi per donare nuove speranze alle pazienti che affrontano l'effetto collaterale più temuto dei trattamenti oncologici. È in arrivo, infatti, presso il Ristorante "Il Mulino" di Misano Adriatico, la "Festa di Primavera", momento di condivisione dei volontari della sede più orientale dell'organizzazione non-profit romagnola per fare la differenza contro il cancro. La data scelta per il pranzo è fortemente simbolica: domenica 8 marzo, giornata in cui a livello internazionale si celebrano le donne. Ed è proprio alla lotta contro i tumori al femminile che sarà dedicato l'incasso dell'evento: