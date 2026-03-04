In occasione della Giornata internazionale della donna, sono previste diverse iniziative che coinvolgeranno la comunità. Lunedì 6 marzo si terrà l'inizio di un programma di eventi, tra cui un’esposizione che aprirà le porte al pubblico. Le attività continueranno nei giorni successivi, offrendo spazi di confronto e partecipazione. L’intera serie di eventi si svolgerà nel corso della settimana dedicata alla ricorrenza.

Una serie di iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna. Si inizia venerdì 6 marzo. Il comune di Argenta, in collaborazione con la consulta delle donne, Spi – Cgil, Cidas e Udi, darà il via ad un ciclo di appuntamenti dedicati alle celebrazioni e ai diritti delle donne. Il primo appuntamento prenderà il via venerdì 6 marzo alle 15.30, dove verranno consegnate mimose alle ospiti e operatrici del centro Le Rose – Fiorana. Il giorno dopo, sabato 7 marzo, le celebrazioni proseguiranno con diverse attività sparse su tutto il territorio comunale. Alle 9.30 le mimose saranno distribuite ad Argenta, San Biagio, Campotto e Anita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della donna, il programma. Da venerdì anche un’esposizione

Festa della Donna, gli eventi in programma a San Casciano Val di PesaIncontri con le autrici, conferenze su salute e finanza di genere, spettacoli teatrali, performances musicali, approfondimenti che affrontano il tema...

La festa della donna a Castelfranco. Iniziative organizzate dal Comune. C’è anche un corso di autodifesaCASTELFRANCO Riflessione sul ruolo della donna, ma anche le tecniche di autodifesa per aiutare le donne in eventuali situazioni di pericolo.

Festa della Donna: L’Idea Regalo Che Non Ti Aspetti! + OMAGGIO

Altri aggiornamenti su Festa della

Temi più discussi: Festa della donna: ogni donna è tante donne; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; 8 marzo 2026, Giornata internazionale della Donna; Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa.

Festa della donna, il programma. Da venerdì anche un’esposizioneUna serie di iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna. Si inizia venerdì 6 marzo. Il comune di ... ilrestodelcarlino.it

Festa della Donna, il ricco cartellone di eventi del Comune di SienaSeminari, laboratori, eventi culturali, spettacoli, esposizioni, presentazioni di libri. È il ricco cartellone unitario promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Tavolo comunale per le Pa ... radiosienatv.it

Tutto pronto per l’edizione 2026 della festa del mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze e intrattenimento facebook

Museo nazionale del cinema, visita guidata per la Festa della donna. Per conoscere figure che hanno fatto grande il mondo della settima arte #ANSA x.com