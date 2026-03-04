Festa della donna divertimento e ristoranti a menù fisso a Reggio Calabria e in provincia | ecco dove

A Reggio Calabria e in provincia, ristoranti e locali preparano menu speciali per celebrare la Festa della donna. Durante il weekend, molte strutture offrono proposte fisse che combinano divertimento e cucina, con l’obiettivo di offrire un’occasione di convivialità. Le iniziative coinvolgono gruppi di amici, zie e familiari, pronti a condividere momenti di allegria e buon cibo in questa ricorrenza.

Ricordiamo che non si tratta di una classifica ma di una guida redatta sulla base dei post pubblicati sui social dalle realtà interessate Pronte per un weekend all'insegna del giallo mimosa? La giornata che celebra la Festa della donna è ormai dietro l'angolo e come tradizione vuole ci si prepara a trascorrere una serata all'insegna del divertimento, della buona cucina, dei sorrisi da condividere con le amiche di una vita, con zie, mamme e sorelle al seguito. Ecco una serie di proposte di alcuni locali, specifichiamo che non si tratta di una classifica ma di una guida redatta sulla base dei post pubblicati sui social dai ristoratori reggini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Tradizione e bontà a Natale: ecco dove mangiare a menù fisso a Reggio Calabria e provincia Il pranzo della Vigilia e di Natale: ecco i menù d'asporto a Reggio CalabriaCon il periodo più magico dell'anno, insieme alla corsa dei regali da mettere sotto l'albero, scatta anche l'ansia da menù natalizio. Tutti gli aggiornamenti su Festa della. Temi più discussi: Festa della donna fra gusto e musica da ‘Cassiopea’; Nibionno: musica country per la festa della donna l'8 marzo; Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna; Cosa fare l’8 marzo a Milano, tutti gli eventi della festa della donna. Festa della Donna 2026, l’8 marzo questi musei italiani saranno gratis per il pubblico femminilePer la Festa della Donna 2026 ingresso gratuito l’8 marzo nei musei statali e programmi speciali con iniziative culturali dedicate al pubblico femminile ... siviaggia.it Idee regalo festa della donna 2026: i migliori regali per l’8 marzoScopri le migliori idee regalo festa della donna 2026: dai regali sotto 30€ alle esperienze uniche, dai gioielli personalizzati ai cofanetti spa. Supera la mimosa! lifestyleblog.it In occasione della Festa della donna, l'attrice torna in prima linea contro la violenza di genere, in particolare quella economica facebook Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della donna. Esperienza a tema al 39esimo piano della sede della giunta regionale #ANSA x.com