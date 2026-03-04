Ferrari in ritardo a Melbourne per il debutto nel Mondiale F1 | diversi membri del team bloccati in aeroporto

La Ferrari ha avuto problemi nel raggiungere Melbourne per il primo Gran Premio della stagione di Formula 1. Diversi membri del team sono rimasti bloccati in aeroporto a causa di voli cancellati legati alla crisi in Medio Oriente. La squadra è arrivata a Melbourne in modo discontinuo, mettendo in difficoltà l’organizzazione per il debutto nel campionato 2026.

Trasferta complicata verso il GP d'Australia che apre il mondiale di Formula 1 2026: la Ferrari arriva a singhiozzo a Melbourne dopo i voli cancellati legati alla crisi in Medio Oriente. FIA e Liberty monitorano la situazione e allentano i vincoli operativi.