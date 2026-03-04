Ferrari e Sordo ripartono dal Malacarne con il ritorno di Teatro da Bar

Ferrari e Sordo tornano al Malacarne per riprendere le attività di “Teatro da Bar”, un evento che si svolge nel locale dove tutto ha avuto inizio. La serata segna il ritorno di questa iniziativa, coinvolgendo i partecipanti in un ambiente conviviale e informale. Il locale, situato nel centro della città, si prepara ad accogliere nuovamente gli avventori per un appuntamento che combina musica e socialità.

Con la riapertura del Malacarne ad opera di Loris Righetto, torna a casa anche il Teatro Da Bar, il progetto cult nato nel 2017 che ha trasformato le osterie veronesi in palcoscenici. A partire dal 4 marzo 2026, ogni mercoledì dalle 20 alle 22, l'attore e regista Enrico Ferrari e il drammaturgo Premio Riccione Nicolò Sordo guideranno un nuovo gruppo di "scrittori-attori" in un laboratorio ispirato alla poetica viscerale di Charles Bukowski.