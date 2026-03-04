Ferrara | cane poliziotto smaschera 18g di hashish nello zaino

A Ferrara, durante un controllo di routine, un cane poliziotto ha individuato 18 grammi di hashish nello zaino di uno studente di 17 anni. L’intervento ha portato alla scoperta di questa sostanza, che è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel centro della città durante un’operazione di verifica. Nessun’altra persona è coinvolta nell’accaduto.

Nel cuore di Ferrara, un controllo straordinario ha portato alla scoperta di 18 grammi di hashish nascosti nello zaino di uno studente diciassettenne. L'allerta è scattata grazie all'intervento dell'unità cinofila della polizia locale Terre Estensi, che stava effettuando ispezioni negli istituti scolastici su richiesta dei dirigenti. Il giovane, residente in città, è stato immediatamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio e i genitori sono stati avvisati dell'accaduto. L'episodio si inserisce in un quadro più ampio di attenzione costante verso il fenomeno dello spaccio tra i più giovani, una priorità assoluta per le autorità cittadine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

