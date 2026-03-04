Fermi alla fermata del bus vedono la pattuglia e gettano la sigaretta | 22enne arrestato per spaccio

Alla fermata del bus, alcuni giovani hanno visto la pattuglia e hanno gettato una sigaretta, che si è rivelata essere sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Oppeano, durante controlli intensificati nel territorio di Legnago, hanno fermato un 22enne responsabile dello spaccio. L'uomo è stato arrestato in seguito all'operazione di polizia.

I controlli rafforzati su tutto il territorio legnaghese dei carabinieri della stazione di Oppeano, ha portato un nuovo risultato contro lo spaccio di droga. Nella giornata di martedì 3 marzo, una pattuglia dei militari stava transitando per le vie del centro di Oppeano, quando ha notato la presenza di due ragazzi fermi alla fermata dell'autobus, i quali, non appena incrociato lo sguardo delle forze dell'ordine, si sarebbero disfatti delle "sigarette" in loro possesso. Gli operatori allora hanno intuito che dietro quel gesto potesse celarsi qualcosa di illegale, così hanno svolto un approfondito controllo dal quale sarebbe emerso...