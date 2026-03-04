Fermato dai carabinieri mentre picchia la ex in strada a Cantù | è accusato di violenze e sequestro di persona

Nel pomeriggio del 3 marzo a Cantù, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni di origine tunisina dopo averlo trovato mentre aggrediva la ex in strada. L'uomo è stato accusato di aver causato violenze, sequestrato la donna e provocato lesioni. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel corso di un episodio di aggressione in pieno giorno.

La giovane donna ha chiesto aiuto ai passanti. I militari hanno bloccato il suo aguzzino mentre stava infierendo su di lei Aggressione in pieno giorno a Cantù. Nel pomeriggio del 3 marzo i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 24enne di origine tunisina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. L’intervento è scattato dopo che una giovane donna italiana di 25 anni, di origine marocchina, ha chiesto aiuto mentre si trovava in strada, temendo per la propria incolumità. Una pattuglia dei carabinieri impegnata nel controllo del territorio è intervenuta immediatamente, riuscendo a individuare la donna mentre veniva aggredita fisicamente dall’uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

