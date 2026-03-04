Fermana pronta a ripartire all’inseguimento

Dopo dodici turni come capolista, la Fermana si trova ora a inseguire in classifica e ha sei partite a disposizione per risalire la graduatoria. La squadra ha concluso la sua prima settimana come inseguitrice, con l’obiettivo di tornare in testa prima della fine del campionato. Restano quindi sei gare per tentare di recuperare il primato.

Prima settimana da inseguitrice, dopo dodici giornate da lepre, per la Fermana che ha ora sei giornate a disposizione per rimettere il naso avanti in classifica con l’obiettivo di chiudere davanti a tutti questa stagione. Nulla di irreparabile, va subito chiarito. Tante sono ancora le occasioni a disposizione considerando anche una classifica estremamente corta che ogni domenica mette ostacoli importanti sulla strada di tutte le squadre. A Montecchio la Fermana ha perso il primato ma la prestazione, in dieci per oltre cinquanta minuti, ha comunque mostrato la capacità di resilienza del gruppo che ha ceduto solo nel finale di gara. Qualche dettaglio indubbiamente andava gestito nel modo migliore, dalla questione cambi alle letture difensive nei momenti chiave, soprattutto in occasione delle due reti subite nel finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana pronta a ripartire all’inseguimento Trieste pronta a ripartire senza l'azienda americanaIn una comunicazione recente si delineano elementi chiave sulle dinamiche di leadership a Trieste e sulle implicazioni di una potenziale partenza di... Leggi anche: La General pronta a ripartire. Ristopro, tempo di conferme