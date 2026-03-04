È stata annunciata una nuova sfida nel gioco Fantasy FC dedicata a Waldemar Anton, difensore della FC 26 SBC SBC Fantasy FC. La sfida si concentra sulla versione di Anton nel gioco, offrendo ai giocatori l’opportunità di completare obiettivi legati a questo calciatore. La disponibilità di questa sfida riguarda esclusivamente il contenuto legato a Waldemar Anton nel contesto della Bundesliga.

Nuova aggiunta per la difesa in casa Bundesliga. È disponibile la Sfida Creazione Rosa dedicata a Waldemar Anton in versione Fantasy FC. Il centrale tedesco riceve una carta dinamica estremamente solida, con un potenziale di crescita legato ai risultati reali del suo club nelle prossime 6 giornate di campionato. Anton si presenta con un OVR 89 e statistiche difensive di altissimo profilo, ideale per chi cerca un difensore fisico e capace di impostare l’azione. Per sbloccare il centrale tedesco avrete a disposizione circa 7 giorni. Le rose richieste sono: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Fantasy FC: Waldemar Anton (89)

Leggi anche: FC 26 SBC Fantasy FC: Matteo Ruggeri (89)

FC 26 SBC Raheem Sterling Fantasy FC: Analisi e RequisitiLa nuova sfida di oggi è dedicata a un veterano della Premier League: Raheem Sterling.