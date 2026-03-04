Fattore è cavaliere della Repubblica | le congratulazioni del sindaco

Il sovrintendente della polizia di Stato, Giuseppe Fattore, originario di Castiglione, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. La notizia è stata comunicata dal sindaco, che ha espresso le proprie congratulazioni. Fattore ha così ottenuto un riconoscimento ufficiale per il suo operato.

L’episodio risale al 4 agosto 2024, quando l’assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe Fattore, è stato protagonista di un intervento di straordinario valore umano. Libero dal servizio stava viaggiando sull’autostrada A1 con la sua famiglia, quando ha assistito allo schianto di un autobus che contro il guardrail aveva sfondato il vetro e la consolle di guida. Nell’incidente numerosi passeggeri erano rimasti feriti ed erano in gravi condizioni. Senza esitare ha messo in sicurezza la sua famiglia e si è lanciato tra fumo e lamiere per soccorrere i feriti. Ha disattivato il quadro elettrico per evitare un incendio, ha raggiunto una donna intrappolata tra i sedili, le è rimasto accanto mentre i Vigili del Fuoco lavoravano per liberarla, e ha continuato ad aiutare anche dopo l’arrivo del personale del 118. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

