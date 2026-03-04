Stare a destra sulla strada può essere complicato, e spesso si incontrano ostacoli o fastidi nel mantenere quella posizione. Tuttavia, ci sono momenti in cui altri conducenti o situazioni rendono questa scelta più difficile o, al contrario, più semplice. La convivenza tra automobilisti richiede attenzione e adattamento costante, anche quando si preferirebbe mantenere una certa posizione.

Stare a destra, a volte, è davvero difficile. Per fortuna ogni tanto c'è qualcuno che te lo rende necessario. Alessandra Moretti, ad esempio. Espressione della più bella sinistra esteticamente, si intende, da giorni sta rimbalzando fra siti e social con un video autoprodotto girato dentro l'aula del Parlamento europeo, dove in teoria dovrebbe lavorare. Fonte per chi la guarda di un forte disagio culturale, politico e psichiatrico, la clip vorrebbe essere una parodia, con tanto di balletto e musica originale, della canzone portata a Sanremo da Ditonellapiaga dal titolo Che fastidio!, con testi riadattati per attaccare il governo Meloni sui centri in Albania, il decreto sicurezza, il congedo non paritario, i tagli alla Salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fastidi

I migliori esercizi per correggere la postura e alleviare dolori e fastidiLa postura è uno dei campanelli d'allarme più importanti per chi tiene alla propria salute.

Leggi anche: Per fortuna che Sanremo 2026 ha avuto Ditonellapiaga con i suoi fastidi intelligenti

Da fastidio a risorsa

Aggiornamenti e notizie su Fastidi.

Temi più discussi: Che fastidio!: Ditonellapiaga scardina Sanremo; Madre e figlia uccise e fatte a pezzi 10 anni fa, la sorella: Mio fratello che le ha ammazzate vive meglio tra le sbarre: non ha stress, ogni tanto esce per una pizza. A noi resta solo il dolore; Ferrari, la nuova F1 riaccende i motori a Melbourne: vietato sbagliare, il riflettori sono sulla Mercedes e Antonelli; Ditonellapiaga: che fastidio se un tutorial ti insegna a vivere.

Fastidio, la superbia altezzosa di una vera seccaturaLa meraviglia e la complessità delle parole composte, che ci regalano sempre rivelazioni sui livelli più profondi del significato, aiutandoci in qualche modo anche ad usarle meglio. Una di queste è ... corriere.it

Napoli, Spinazzola si presenta: «Possiamo dare fastidio a tanti»Da Mourinho a Conte passando per De Rossi. Ecco Spinazzola che si presenta al teatro di Dimaro. «Ho scelto Napoli perché sono convinto di poter dare ancora tanto. Abbiamo i mezzi per divertirci e dare ... ilmattino.it

Fastidi muscolari per Lobotka: le ultime sulle condizioni dello slovacco x.com

Rimedi e consigli per fastidi muscolari dopo la corsa facebook