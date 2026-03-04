Fantini volata coi fiocchi Suo il gran premio De Nardi

Christian Fantini, giovane atleta reggiano, ha dominato la gara con una volata impressionante, conquistando così il primo posto nel Gran Premio De Nardi. La competizione si è svolta su un percorso di lunga distanza, dove Fantini ha sfoggiato tutta la sua abilità e resistenza, riuscendo a prevalere sugli avversari negli ultimi metri. La vittoria è arrivata al termine di una fase decisiva della corsa.

Christian Fantini ha calato il suo asso migliore e vincente: la volata. Il giovane atleta reggiano, che indossa la casacca della squadra veneta Solme Olmo Arevedi, ha messo in bacheca la 24a edizione del Gran Premio De Nardi per la categoria Under 23, svoltosi a San Fior di Castello Roganzuolo (Treviso). Una vittoria dai contorni emozionanti, vissuta a tutta velocità e artigliata con uno sprint in cui ha avuto la meglio per pochi centimetri su Kevin Bertoncelli (Padoivani Polo Cherry Bank) e Matteo de Monte (Trevigiani Energiapura Marchiol). E proprio per questo ancor più entusiasmante. La media di gara ha sfiorato i 47 chilometri orari in un percorso tecnicamente impegnativo di 101 chilometri, animato da 92 partecipanti.