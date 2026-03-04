Famiglia nel bosco l’ipotesi di rientro in Australia e l’offerta di una casa gratis in Italia per i prossimi 12 anni

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco. Catherine ha avanzato l’ipotesi di un possibile rientro in Australia e ha ricevuto un'offerta di una casa gratuita in Italia per i prossimi dodici anni. La famiglia continua a essere al centro dell'attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla loro situazione e sulle decisioni future.

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia australiana-britannica a cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la capacità genitoriale sui tre figli, avrebbero chiesto al governo australiano guidato da Anthony Albanese di intervenire per consentire il rimpatrio. La notizia è stata riportata dal The Sydney Morning Herald, mentre Nathan Trevallion ha parlato al programma televisivo australiano “60 Minutes”, descrivendo il proprio stato d’animo: “Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza. Non si meritano quello che sta succedendo a loro”. I tre bambini – una figlia di otto anni e due gemelli di sei – v ivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo, dopo l’allontanamento disposto dai giudici minorili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

