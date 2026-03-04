A partire dal 20 novembre, la famiglia che vive nel bosco ha iniziato a trascorrere più tempo con la madre, dopo un periodo di cambiamenti. I bambini hanno incontrato una psichiatra durante questa fase, che rappresenta una tappa significativa nella loro quotidianità. La situazione della famiglia sembra aver subito una svolta, con gli incontri che continuano a essere un elemento importante nel loro percorso.

Nei prossimi 6 e 7 marzo sono previste gli incontri tra i bambini della famiglia nel bosco e la psichiatra e le perizie, passaggio considerato centrale nell’indagine aperta dal Tribunale per i minorenni. Dal 20 novembre 2025 i tre minori vivono insieme alla madre in una casa famiglia di Vasto. Una volta conclusi gli incontri, il perito incaricato avrà 60 giorni di tempo per depositare la relazione finale davanti ai giudici. Il documento dovrà fornire elementi utili per valutare la situazione familiare e le condizioni dei bambini. Famiglia nel bosco, la situazione Gli incontri con gli esperti La proposta dello psichiatra Tonino Cantelmi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, l'incontro tra i bambini e la psichiatra: dal 20 novembre vivono solo con la madre

Leggi anche: Famiglia del bosco, la mamma di Catherine: ‘Vivono come in prigione’, lo psichiatra: ‘Stanno male’

Famiglia nel bosco, coniugi obbligati a vaccinare i figli per riottenere responsabilità genitoriale, psichiatra Cantelmi: “La madre è distrutta“I genitori hanno dovuto accettare una serie di condizioni per agevolare il ricongiungimento con i figli, subordinato a un esito positivo della...

Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco l'incontro tra i....

Temi più discussi: La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: Si sta instaurando un rapporto affettivo; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia, l'annuncio alla tv australiana: Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli.

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: «Contatti ripetuti con l’ambasciata»PALMOLI La diplomazia lavora in silenzio. Il governo australiano non ha mai smesso di seguire la vicenda della famiglia del bosco attraverso la propria rappresentanza diplomatica in ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliatoCatherine Birmingham accusa l’Italia per l’allontanamento dei tre figli e sui media australiani inizia a circolare la notizia secondo cui avrebbe chiesto ... fanpage.it

Per alcuni giorni l’incertezza ha pesato sulla famiglia e sull’équipe medica, costretta a sospendere temporaneamente la procedura del trapianto in attesa del rientro della donatrice x.com

Oggi, nel giorno dei funerali del piccolo Domenico, tutta la famiglia Nola 1925, dal presidente Giuseppe Langella passando per ogni singolo dirigente, tesserato e dipendente, partecipa al lutto che ha colpito tutta la nostra comunità facebook