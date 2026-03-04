Una famiglia italiana si trova ancora bloccata a Dubai mentre cerca di tornare in Italia. I membri della famiglia esprimono rabbia e frustrazione, affermando di essere stati abbandonati senza ricevere risposte dai servizi di assistenza. La vicenda riguarda un gruppo di italiani rimasti intrappolati nei paesi del Golfo Persico, dove la vacanza si è trasformata in un incubo, con nessuna soluzione all’orizzonte.

Pistoia, 4 marzo 2026 – Una vacanza da sogno che in poche ore si è trasformata in un incubo, bloccando nei paesi del Golfo Persico centinaia di italiani. Nel caos seguito all’inizio delle operazioni militari contro l’Iran si ritrovano le storie di tante persone per le quali, in questi giorni, lasciare città come Dubai o Doha è diventato impossibile a causa della chiusura degli spazi aerei e il caos nei voli internazionali. Fra queste c’è la famiglia pistoiese Benedetti, arrivata a Dubai domenica scorsa e rimasta bloccata nella città emiratina allo scoppio delle ostilità e da allora alla ricerca di una soluzione per tornare in Italia. “Siamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Famiglia ferma a Dubai. Rabbia e frustrazione: “Ci hanno abbandonati. Ancora senza risposta”

Clima teso. Rabbia, frustrazione e il confronto Patrick Englund-tifosiSi è consumata in un Franchi desolato e silenzioso la sesta sconfitta stagionale della Robur.

Leggi anche: Il tracollo dell’Ipa e la rabbia degli ex iscritti: “Ci hanno restituito troppo poco”

Una selezione di notizie su Famiglia ferma

Temi più discussi: Famiglia ferma a Dubai. Rabbia e frustrazione: Ci hanno abbandonati. Ancora senza risposta; Ci siamo svegliati nel mezzo di una guerra: famiglia di Madonna delle Grazie bloccata a Dubai; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; Dubai, ancora bloccata la famiglia di Madonna delle Grazie: Aspettiamo di rientrare.

Dubai, ancora bloccata la famiglia di Madonna delle Grazie: Aspettiamo di rientrareSpazio aereo chiuso e nave ferma in porto. L’appello dei crocieristi: Rimpatrio veloce per tutti gli italiani ... targatocn.it

Ci siamo svegliati nel mezzo di una guerra: famiglia di Madonna delle Grazie bloccata a DubaiUn post di Gloria Lerda, in crociera con la famiglia e con i suoi genitori. Bloccato a Dubai anche il ministro Crosetto, oltre alla squadra del Cuneo Volley ... targatocn.it

Tragedia a Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: distrutta una famiglia. Muoiono madre, padre e figlio. facebook