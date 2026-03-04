Falstaff conclude progetto Impact della Scuola di Musica di Fiesole

Il progetto Impact della Scuola di Musica di Fiesole si conclude con le ultime tappe previste il 5 e l’8 marzo presso l’Università. Questi eventi rappresentano la conclusione di un percorso avviato con l’obiettivo di coinvolgere studenti e appassionati nel conoscere e approfondire il lavoro di Falstaff. Le sessioni prevedono esibizioni e presentazioni legate alla figura e alle opere di Falstaff.

Roma, 4 mar. (askanews) – Giunge a compimento con l'ultima tappa il 5 e 8 marzo presso l'Università della Calabria l'innovativo progetto internazionale, itinerante e multidisciplinare IMPACT, che per la prima volta ha unito per 10 mesi di lavoro gli insegnanti di cinque diverse istituzioni formative da tutt'Italia e dal Brasile per otto seminari... Scuola musica di Fiesole, finale progetto Impact all'Università di CalabriaFiesole (Firenze), 4 marzo 2026 - Appuntamento conclusivo all'Università della Calabria per il progetto formativo Impact: fino all'8 marzo previste... Conservatorio Duni di Matera protagonista a Cosenza per la chiusura del Pnrr impact: in scena Falstaff di Giuseppe Verdi e un convegno internazionale sui nuovi modelli del teatro musicale. Rende, Daniele Vianello presenta Impact: «È un sogno portare al TAU un'opera come Falstaff»Il professor Daniele Vianello, tra i promotori del progetto Impact: «È un sogno portare al TAU un'opera come il Falstaff». Giunge a compimento con l'ultima tappa il 5 e 8 marzo presso l'Università della Calabria l'innovativo progetto internazionale, itinerante e multidisciplinare IMPACT Riceviamo e pubblichiamo: Scuola di Musica di FiesoleIn collaborazione conConservatorio "E.