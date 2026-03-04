Falsi vaccini l’udienza L’Ausl sarà parte civile nel processo ai pazienti

Oggi si tiene l’udienza nel processo riguardante i falsi vaccini, con l’Ausl che si costituirà parte civile. La procedura riguarda alcuni pazienti coinvolti e le accuse a loro carico. La presenza dell’Ausl come parte civile evidenzia il ruolo dell’azienda sanitaria nel procedimento giudiziario. La discussione si svolge in un’aula dedicata ai procedimenti penali in corso.

L’Ausl si costituirà parte civile anche nell’ultimo filone giudiziario della vicenda dei falsi vaccini Covid, quella che vede imputati 124 pazienti che, secondo le accuse, avrebbero ottenuto il Green pass facendo attestare falsamente la somministrazione del siero alle principali protagoniste del caso, le dottoresse Chiara Compagno e Marcella Gennari. Queste ultime, lo ricordiamo, hanno intrapreso una strada giudiziaria separata. Compagno ha patteggiato la pena (è ancora pendente il ricorso per Cassazione della procura), mentre Gennari è a processo in dibattimento. Per quanto riguarda invece i pazienti che avrebbero usufruito dei falsi vaccini (alcuni anche pagando somme tra i 20 e i 50 euro), compariranno il 13 aprile davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Peraro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimo saluto ad Antonietta Berselli, "Il comune sarà parte civile nel processo"Mezzetti: "Individuati i responsabili, ora ci aspettiamo che la giustizia abbia tempi rapidi e assicuri la certezza della pena.

Strage Crans-Montana, Mantovano: L'Italia sarà parte civile al processo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "L'Avvocatura generale si sta già attivando nella prospettiva di costituzione di parte civile nel procedimento...

