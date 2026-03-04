Una donna racconta di essere arrivata in Italia con l’aspettativa di lavorare come ballerina o babysitter, ma ha scoperto di dover restituire 25mila euro alla sua madame, soldi usati per il suo viaggio. La donna ha riferito di essere stata costretta a prostituirsi, senza essere stata informata di questa possibilità prima del suo arrivo. I pm hanno chiesto dodici anni di carcere per le ‘madame’ coinvolte.

"Sapevo che arrivata in Italia avrei dovuto ballare in un Night o fare la babysitter. Nessuno mi aveva parlato di prostituzione, invece ho scoperto di dover restituire 25mila euro alla mia madame per i soldi che lei aveva usato per farmi arrivare in Italia. Ho iniziato a prostituirmi per 20 euro a cliente e ho capito che da quell’inferno non ne sarei mai uscita". Dodici anni di carcere: è quanto chiesto ieri dalla pubblica accusa nell’ambito del processo dinanzi alla Corte d’Assise, presieduta dalla dottoressa Ester Russo nei confronti di due 40enni nigeriane, residenti a Reggio Emilia accusate di riduzione in schiavitù, tratta di persone, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - False promesse per farle prostituire. Pm: "Dodici anni per le ‘madame’"

Ragazze dell’Est fatte prostituire. Condannate le due ‘boss’ del racket. Quattro anni per lo sfruttamentoDue donne, all’esito della sentenza di primo grado, sono state riconosciute responsabili di aver capeggiato un’associazione a delinquere che...

Caso Almasri, chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm, Nordio le rinnova fiduciaLa Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del Ministero di Giustizia.