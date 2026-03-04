Fabregas spiazza | Bastoni fischiato? Capita perché gioca nella squadra più forte d’Italia Diventerà capitano della Nazionale

Cesc Fabregas ha commentato i fischi rivolti a Bastoni, affermando che si tratta di una reazione normale considerando che gioca nella squadra più forte d’Italia. Il calciatore ha anche aggiunto che, secondo lui, Bastoni ha tutte le caratteristiche per diventare capitano della Nazionale. Le sue parole sono state riportate in un’intervista recente.

Bastoni fischiato anche a Como, Fabregas: “Succede perché gioca nella squadra più forte d’Italia. È un grandissimo ragazzo”Seconda trasferta italiana dopo Inter–Juventus e seconda partita piena di fischi dai tifosi avversari dopo Lecce-Inter per Alessandro Bastoni.

Bastoni: “Il Napoli la squadra più forte affrontata quest’anno”Al termine del 2-2 di San Siro contro il Napoli, è stato Alessandro Bastoni a presentarsi in conferenza stampa per raccontare sensazioni e chiavi di...

