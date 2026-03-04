Fabregas esulta | Siamo in finale di Coppa Italia due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!

Nell’andata delle semifinali di Coppa Italia 202526, Como e Inter si affrontano in campo, offrendo uno spettacolo caratterizzato da battaglie tattiche e gestione del ritmo. Dopo la vittoria, Fabregas esulta dichiarando che la squadra è in finale di coppa, un risultato che due anni fa sembrava improbabile. La partita mette in evidenza le strategie messe in atto da entrambe le squadre.

Como e Inter si confrontano nell’andata delle semifinali di Coppa Italia 202526, offrendo uno spettacolo di contenuti tattici e gestione del ritmo tra una squadra emergente e una potenza consolidata. l’allenatore del Como, cesc fabregas, riflette sull’andamento della sfida, evidenziando i momenti chiave, le occasioni costruite e le implicazioni per il futuro del cammino in stagione. la partita si è sviluppata su un piano prevalentemente tattico, con il Como che ha mantenuto compattezza e struttura difensiva, e ha creato tre occasioni importanti per provare l’aggancio al punteggio. una delle opportunità più nitide ha coinvolto valle, che ha avuto un momento decisivo per finalizzare ma senza successo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

