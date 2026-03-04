F1 2026 | Melbourne il banco di prova più difficile? Energia velocità e start sotto esame

Il primo Gran Premio della stagione di Formula 1 si terrà a Melbourne, un circuito noto per la sua complessità, che metterà alla prova le monoposto con un focus particolare sulla gestione dell’energia, sulla velocità e sui partenza. Le squadre e i piloti si preparano a affrontare un tracciato che richiede precisione e affidabilità, elementi fondamentali per il risultato finale.

Analisi completa in vista del primo GP della stagione di Formula 1: il circuito di Melbourne rappresenta una sfida cruciale per le nuove monoposto, soprattutto nella gestione dell'energia. Velocità media altissima, poche frenate e prime procedure di partenza con le nuove regole: cosa dobbiamo aspettarci? Beatrice Frangione intervista Gianluca D'Alessandro di Motorsport.com per capire quali saranno le criticità tecniche e strategiche del weekend australiano

