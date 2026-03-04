exor stretta finale con kyriakou su repubblica

Exor sta per chiudere l’accordo con il gruppo greco della famiglia Kyriakou riguardo alla cessione di Gedi. La trattativa, iniziata da tempo, sta entrando nella fase conclusiva e manca solo qualche dettaglio per definire definitivamente l’intesa. Attualmente, le parti stanno discutendo gli ultimi aspetti prima di formalizzare l’accordo.

La lunga trattativa per la cessione di Gedi (Exor) al gruppo greco della famiglia Kyriakou è alle battute finali, mancherebbero solo alcuni dettagli per finalizzare l’intesa. Lo si apprende dai protagonisti seduti al tavolo. In realtà l’esclusiva è scaduta a fine gennaio, ma fonti vicine alla trattativa spiegano come non sia stata rinnovata perché non ci sono più altri pretendenti alla porta (tra gli interessati in passato anche Leonardo Maria Del Vecchio). Le trattative proseguono ogni giorno e la finalizzazione sarebbe ormai vicina. Lo schema, al momento, prevede che Antenna rilevi l’intero perimetro di Gedi – quindi Repubblica, Stampa e le diverse radio -, per poi “girare” la testata torinese alla Sae di Alberto Leonardis, rispettando così l’impegno appena firmato tramite il preliminare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Elkann vende La Repubblica e La Stampa: non c'è ancora intesa economica con Kyriakou

Kyriakou all'assalto dell'Italia: non solo Gedi con Repubblica e Stampa, nel mirino anche Sky e La7

