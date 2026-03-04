Ex Mercato dei Fiori addio al degrado | ecco come cambieranno i 7mila metri quadrati a Trionfale

I 7.000 metri quadrati che per quasi sei decenni hanno ospitato i grossisti romani di piante e fiori nel quartiere Trionfale stanno per trasformarsi. L’area, nota come ex Mercato dei Fiori, si appresta a cambiare volto, segnando un nuovo capitolo per questo spazio che ha visto passare generazioni di operatori del settore. La riqualificazione prevede interventi che altereranno drasticamente la configurazione attuale dell’area.

L'edificio, chiuso dal 2022, verrà riqualificato dall'operatore che si aggiudicherà il bando. Ecco cosa prevede l'avviso pubblico I 7.000 metri quadrati che per circa 60 anni hanno ospitato i grossisti romani di piante e fiori stanno per cambiare pelle. Il Campidoglio ha infatti ufficialmente presentato l’avviso pubblico volto alla ricerca di un operatore interessato a riqualificare la struttura. “Oggi abbiamo presentato il bando per la valorizzazione dell’ex Mercato dei fiori e la risposta è stata molto significativa: una sala piena, grande partecipazione e un interesse concreto da parte di operatori e realtà del territorio. È il segnale che la strada intrapresa è quella giusta”, ha commentato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi, a margine dell’appuntamento organizzato nel nuovo urban center di viale Manzoni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Non più fiori ma sport e cultura. Svelato il futuro dell'ex mercato di via TrionfaleDopo il trasferimento dei 120 operatori, il Campidoglio aveva lanciato un sondaggio pubblico.

