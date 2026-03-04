Il Movimento 5 Stelle critica duramente il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la sua visita a Taranto, definendola una figuraccia. Il partito si rivolge alle istituzioni locali e alla città, sostenendo che Taranto merita rispetto. La presa di posizione arriva a pochi giorni dall’evento, senza che siano stati annunciati interventi o chiarimenti ufficiali.

"Il tribunale di Milano ha stabilito che dal 24 agosto 2026 la produzione dell’ex Ilva dovrà essere sospesa. Eppure il ministro della Giustizia Nordio, in visita ieri a Taranto, ha dichiarato di non saperne nulla. Una scena surreale: Nordio ignora una decisione giudiziaria di tale portata che riguarda il più grande stabilimento siderurgico d’Europa." Nel comunicato si fa riferimento anche alla recente morte di un lavoratore all’interno dello stabilimento. "È ancora più grave se si considera che proprio nei giorni scorsi un altro lavoratore ha perso la vita all’interno dello stabilimento, precipitando da oltre 15 metri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, M5S attacca Nordio: “Ennesima figuraccia, Taranto merita rispetto”

ADOC Taranto: “Inaccettabile far pagare la sosta ai disabili e ai residenti. Taranto merita equità e rispetto”L’ADOC Taranto, per voce del suo presidente Domenico Votano, denuncia con forza le nuove regole introdotte da Kyma Mobilità sulla sosta cittadina,...

M5S: “Taranto merita voli di linea, non una scuola di volo”Tarantini Time QuotidianoÈ di poche ore fa la proposta avanzata dal Consigliere Regionale M.

Contenuti e approfondimenti su Ex Ilva M5S attacca Nordio Ennesima....

Temi più discussi: EX ILVA, L’ABBATE (M5S): ENNESIMO DRAMMA, MELONI TOLGA URSO DAL DOSSIER E APRA TAVOLO SU SICUREZZA; Il pasticcio dell'alleanza (saltata) tra M5s e centrodestra a Brindisi, l'attacco al Pd e la prima crepa nel campo largo pugliese; Ex Ilva, Un’altra morte annunciata: dal Consiglio comunale a DemoS un appello unanime, Senza sicurezza lo stabilimento va fermato. Subito; EX ILVA, TURCO (M5S): ERRORI IN SERIE, MELONI RIMUOVA URSO.

L’ex Ilva è ancora pericolosa. Ma FdI attacca i giudiciIl Tribunale civile di Milano ha deciso di sospendere l’area a caldo dell’acciaieria durante le trattative per la vendita tra governo e il gruppo statunitense Flacks. Fratelli d’Italia va all’attacco ... editorialedomani.it

Ex Ilva, Angolano (M5S): Su AIA avevamo ragione. Ora lavorare alla riconversione economica di TarantoLeggere di ‘rischi attuali di pregiudizi alla salute’ – prosegue Angolano – certifica che i nostri rilievi erano fondati, non teorici o strumentali. I tarantini non possono continuare a essere ... giornaledipuglia.com

Urso, chiesta ai commissari ex Ilva fine trattativa in 3 settimane. Flacks subordina ulteriori impegni alla valutazione della sentenza #ANSA x.com

La Procura di Taranto ha disposto per venerdì 6 marzo l’autopsia sul corpo di Loris Costantino, l’operaio 36enne morto ieri mattina dopo essere precipitato da oltre 10 metri all’interno dello stabilimento ex Ilva. Il giovane al momento dell’incidente era impeg facebook