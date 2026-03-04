Ex Ilva | esposto contro Urso e commissari parte l’indagine

Un esposto è stato depositato oggi presso il Commissariato Borgo di Taranto, coinvolgendo i vertici dello stabilimento ex Ilva e alcune autorità governative. L’atto formale apre un’indagine che mira a chiarire i presunti illeciti legati alla gestione dello stabilimento. La segnalazione è stata presentata da rappresentanti di un sindacato. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Un esposto formale è stato depositato oggi, mercoledì 4 marzo, presso il Commissariato Borgo della Polizia di Stato di Taranto, innescando un'indagine che punta direttamente ai vertici dello stabilimento ex Ilva e alle massime autorità governative. La denuncia, presentata da Luciano Manna, Carla Luccarelli e Lucia Minerba, chiama in causa i commissari di Governo, il ministro Adolfo Urso e la dirigenza aziendale per una serie di presunte responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro e all'inquinamento ambientale. I tre attivisti hanno prima incontrato il sindaco Piero Bitetti a Palazzo di Città per illustrargli i contenuti del dossier, per poi recarsi in Prefettura insieme ad alcuni consiglieri comunali alla ricerca di un incontro con il prefetto.

La Procura di Taranto ha disposto per venerdì 6 marzo l’autopsia sul corpo di Loris Costantino, l’operaio 36enne morto ieri mattina dopo essere precipitato da oltre 10 metri all’interno dello stabilimento ex Ilva. Il giovane al momento dell’incidente era impeg facebook