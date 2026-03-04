Ex Ilva | esposto contro Urso e commissari parte l’indagine

Un esposto è stato depositato oggi presso il Commissariato Borgo di Taranto, coinvolgendo i vertici dello stabilimento ex Ilva e alcune autorità governative. L’atto formale apre un’indagine che mira a chiarire i presunti illeciti legati alla gestione dello stabilimento. La segnalazione è stata presentata da rappresentanti di un sindacato. La polizia ha avviato le verifiche del caso.

Un esposto formale è stato depositato oggi, mercoledì 4 marzo, presso il Commissariato Borgo della Polizia di Stato di Taranto, innescando un’indagine che punta direttamente ai vertici dello stabilimento ex Ilva e alle massime autorità governative. La denuncia, presentata da Luciano Manna, Carla Luccarelli e Lucia Minerba, chiama in causa i commissari di Governo, il ministro Adolfo Urso e la dirigenza aziendale per una serie di presunte responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro e all’inquinamento ambientale. I tre attivisti hanno prima incontrato il sindaco Piero Bitetti a Palazzo di Città per illustrargli i contenuti del dossier, per poi recarsi in Prefettura insieme ad alcuni consiglieri comunali alla ricerca di un incontro con il prefetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

