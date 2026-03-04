Ex detenuto fermato per spaccio | arrestato nuovamente

Un giovane di 24 anni, già noto alle for forze dell'ordine con precedenti e condanne, è stato nuovamente fermato dalla polizia per sospetta attività di spaccio di droga. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestato durante un intervento di controllo. La vicenda riguarda il suo secondo arresto per questa accusa nel giro di poco tempo.

Un ragazzo di 24 anni, irregolare sul territorio e con diversi precedenti e condanne a suo carico, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga. Il 24enne era uscito dal carcere solamente lo scorso gennaio. Come riferisce la questura di Bologna, l’operazione risale allo scorso 27 febbraio, quando alcuni agenti di polizia hanno notato uno scambio avvenuto con il cliente di un bar di via don Luigi Sturzo, in zona Croce di Casalecchio. Il cliente, fermato dai poliziotti, ha ammesso di aver acquistato una dose di cocaina per 40 euro, e di aver contattato il pusher su Whatsapp. Gli agenti sono tornati a osservare i movimenti del giovane il giorno successivo, sempre a Casalecchio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Rapina all’interno del market: arrestato. Un altro giovane fermato per spaccioAREZZO La rapina messa a segno all’interno di un centro commerciale nel pomeriggio del 31 dicembre è solo uno degli episodi che fotografano l’intensa...

Fermato per spaccio reagisce e aggredisce i carabinieri a Crema, arrestato 20enne con precedentiUn arresto e oltre mezzo chilo di cocaina sequestrati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri nella periferia di Crema.

Gang Leaders, Corrupt Detectives & Stolen Identity | FBI Files

Aggiornamenti e notizie su detenuto fermato.

Discussioni sull' argomento Caso Epstein, arrestato l'ex ambasciatore britannico in Usa Peter Mandelson; Caso Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore negli Usa Mandelson; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga; Massimo Adriatici, ex assessore leghista a Voghera, condannato a 12 anni per l’omicidio di un senza fissa dimora.

Fermato in moto dai Carabinieri, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti facebook