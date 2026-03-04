Evaso mentre faceva volontariato Finita la fuga | è andato a costituirsi

Un uomo evaso dalla Dozza il mese scorso, dove si trovava in carcere, ha approfittato di un permesso per partecipare a un'attività di volontariato nel centro della città. Dopo aver trascorso alcune settimane in libertà, ha deciso di costituirsi spontaneamente. La vicenda ha attirato l'attenzione sul caso, che ora si sviluppa attraverso le procedure legali previste.

Era evaso dalla Dozza il mese scorso, approfittando di poter uscire dal carcere per svolgere un turno di volontariato in centro. Ma l’altra notte si è costituito Carlo Carrozzo, 38 anni, presentandosi alle forze dell’ordine. Il 38enne era ricercato perché evaso dal carcere della Dozza, dove era detenuto dal giugno dell’anno scorso. E l’aveva fatto in occasione di una uscita per fare volontariato alla Velostazione (ex Dynamo) di via Indipendenza, un luogo tutto dedicato ai ciclisti: poteva lasciare il carcere di giorno, con l’obbligo tassativa di tornare dentro in serata. Quella sera - l’8 febbraio - non aveva fatto però rientro in cella come previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

