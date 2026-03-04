Etna esplosione e cenere dal cratere | aumenta il tremore

Un’esplosione impulsiva si è verificata questa mattina nel cratere Bocca Nuova dell’Etna e è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza dell’Ingv. L’evento ha prodotto una nube di cenere che si è sollevata dal vulcano. Contestualmente, si è registrato un aumento del tremore vulcanico nella zona. La situazione viene monitorata costantemente dall’Osservatorio etneo.

Un'esplosione «impulsiva» dal cratere Bocca Nuova dell'Etna è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza dell' Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). È stata segnalata un' emissione di cenere, che si è dispersa nell'arco di pochi minuti nei quadranti orientali del vulcano. Attività sismica sopra la norma Dal punto di vista sismico è stato registrato un transiente di ampiezza superiore alla norma, correlabile ad attività esplosiva. A questo fenomeno è associato anche un evento infrasonico, localizzato nell'area della Bocca Nuova. Tremore vulcanico in aumento L'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un moderato incremento dalle prime ore del mattino, portandosi nella fascia dei valori medi, dove attualmente permane.