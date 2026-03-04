Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 4 marzo 2026

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle 20,30, si svolge l’estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti estratti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione e sono disponibili sul sito ufficiale del concorso. Questa estrazione si aggiunge alle altre lotterie in programma questa sera.

VinciCasa è una lotteria che fa parte dell'offerta giochi Win for Life ed ha avuto la sua prima estrazione nel luglio 2014.