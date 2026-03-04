essere antifascisti oggi significa augurarsi un iran libero

Oggi si svolge una manifestazione a favore di un Iran libero, promossa da diverse sigle che si sono unite per questa causa. Tra i partecipanti c’è chi esprime il desiderio di sostenere la libertà nel paese e chi si mobilita per condividere questa richiesta. La presenza di queste sigle indica una volontà di coinvolgimento e solidarietà con le vicende iraniane.

Al direttore - Leggo con un senso di impotenza l’elenco delle sigle che promuovono la manifestazione di oggi per l’Iran. Non trovo quella del mio partito, il Partito Democratico. E’ un’assenza che pesa. Per mesi, a Milano, ho sfilato con le ragazze di “Donna, Vita, Libertà”. Non era una piazza rituale, ma profondamente politica: perché in Iran il patriarcato non è categoria retorica, ma principio di stato, inciso nel controllo dei corpi, nella limitazione della libertà femminile. Oggi quel regime mostra un’incrinatura, proprio per questo la presenza sarebbe necessaria. Non sappiamo quanto durerà questa caduta, né è avvenuta come avremmo voluto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

