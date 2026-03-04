Esclusivo – Non c’era alcuna minaccia imminente | Paul R Pillar ex Cia smonta Usa e Israele sulla guerra all’Iran

Paul R. Pillar, ex analista senior della CIA e esperto di intelligence, ha dichiarato che non c’era alcuna minaccia imminente che giustificasse un intervento militare contro l’Iran. La sua analisi smonta le giustificazioni fornite dagli Stati Uniti e Israele sulla necessità di un’azione immediata. La dichiarazione viene rilasciata in un contesto di discussioni pubbliche e analisi sulle strategie militari nella regione.

Paul R. Pillar è un esperto di intelligence e affari internazionali, ex analista senior della CIA con una carriera di 28 anni (dal 1977 al 2005), durante la quale ha ricoperto ruoli di alto livello, tra cui National Intelligence Officer for the Near East and South Asia (responsabile per il Vicino Oriente e l’Asia meridionale) e posizioni chiave nel Counterterrorist Center. Veterano della Guerra del Vietnam e ufficiale in pensione della riserva dell’esercito Usa, oggi è senior fellow presso il Center for Security Studies della Georgetown University, senior fellow al Brookings Institution e contribuisce regolarmente come esperto su temi di sicurezza, terrorismo e Medio Oriente (tra cui l’Iran) a pubblicazioni come The National Interest. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran, la diretta della guerra: Teheran minaccia l'Europa. Riad, "imminente attacco all'ambasciata Usa"Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele ha annunciato martedì di aver...

Iran, Caracciolo a La7: "Non c'era nessuna minaccia nucleare imminente. È una terza guerra del Golfo, non conflitto mondiale"

