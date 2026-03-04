Entro il 2026, durante gli esami per ottenere la patente di guida, sarà utilizzato un jammer per impedire ai candidati di usare dispositivi elettronici durante le prove. Questa novità riguarda principalmente i quiz e mira a prevenire tentativi di cheating. Il dispositivo sarà impiegato per garantire la regolarità delle verifiche e assicurare che i candidati rispondano senza aiuti esterni.

Già da alcuni anni, negli uffici della Motorizzazione Civile in cui si svolgono gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, sono in fase di sperimentazione i cosiddetti "jammer". Adesso, però, l'uso di questi dispositivi verrà esteso a tutto il territorio italiano (in circa 130 aule d'esame), grazie ad una circolare del Ministero dei Trasporti (la 3098 del 30 gennaio 2026) che fa chiarezza su come e quando tali dispositivi vadano usati. Il jammer è uno strumento per inibire e bloccare i segnali radio non autorizzati all'interno delle aule d'esame. Generando un segnale elettromagnetico di disturbo nel range delle frequenze impiegate dai dispositivi di telecomunicazione mobile, satura i canali e rende impossibile la trasmissione dei dati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Esame patente: ai quiz arriva il jammer contro i furbetti

Esame patente a Domodossola, come un candidato ha trasmesso il quiz all'esterno per ricevere le risposteSono scattate due denunce a Verbania per quanto accaduto alla Motorizzazione civile di Domodossola, dove è stato sventato un tentativo di frode...

Polizia alla Motorizzazione. Caccia ai furbetti della patenteEsame della patente, alla Motorizzazione Civile ieri mattina è arrivata la polizia.

Contenuti utili per approfondire Esame patente.

Temi più discussi: Esame patente: arrivano i jammer per impedire le truffe; L'esame per la patente sta per cambiare; Al quiz della patente col trucco, denunciato; A Varese microcamera e auricolare all’esame per la patente: l'imputato chiede la messa alla prova.

Esami della patente, arrivano i jammer: stop alle truffe con microcamere e auricolariIl ministero delle Infrastrutture vuole contrastare l’uso di strumenti di comunicazione durante le prove teoriche ... quattroruote.it

L'esame per la patente sta per cambiareCopiare durante l'esame scritto sarà più difficile: il Ministero ha deciso di introdurre sistemi che bloccano i telefoni ... msn.com

Esame patente: arrivano i jammer per impedire le truffe Grazie a dispositivi che disturbano i segnali non autorizzati, sarà impossibile per i candidati comunicare con l’esterno durante i test sulla teoria. #patente facebook