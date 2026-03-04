Ergin Ataman | Abbiamo già vinto titoli possiamo ripeterlo

L'allenatore di una squadra di basket ha dichiarato che hanno già conquistato titoli e sono pronti a ripetersi. Nel frattempo, il Panathinaikos si presenta con un’atmosfera festosa, ma l’attenzione principale è rivolta a una stagione che punta a obiettivi precisi. La scena si svolge di fronte a una cornice di festa, mentre si discute delle prossime ambizioni sportive.

panathinaikos: una cornice di festa fa da sfondo, ma la narrazione principale riguarda una stagione che pretende ambizioni chiare. la guida tecnica di erqin ataman (corretta ortografia: Ergin Ataman) rinnova la fiducia nel progetto e richiama responsabilità nei confronti dei tifosi, con l'obiettivo di tradurre in campo ciò che la tifoseria si aspetta. il discorso del coach evidenzia una visione positiva, la volontà di fornire ai sostenitori ciò di cui hanno bisogno e la determinazione a non accontentarsi dei pur significativi progressi finora raggiunti. la squadra deve fungere da vettore di fiducia per la base di appassionati, offrendo costanza e impegno.