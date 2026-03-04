Eredità da sei milioni della signora Pinuccia | condannati il fidanzato fuggito in Romania e altri tre per frode e sostituzione di persona

Due anni e quattro mesi di reclusione sono stati inflitti a Enzo Pinelli, che si presentava come ex fidanzato, e a uno dei suoi complici, mentre gli altri due imputati hanno ricevuto una condanna di un anno e otto mesi. La sentenza riguarda una frode e sostituzione di persona legate all’eredità di sei milioni lasciata dalla signora Pinuccia. Il processo si è concluso con queste condanne e la condanna di tre persone coinvolte.

Due anni e quattro di reclusione mesi per il sedicente ex fidanzato Enzo Pinelli e uno dei suoi complici; un anno e otto mesi di carcere per gli altri due imputati. Oggi, 4 marzo, è terminato con quattro condanne a queste pene il processo sull’eredità di Giuseppina (Pinuccia) Rista, ricchissima 71enne di Torino, quartiere Vanchiglietta. Era morta nel 2021, lasciando circa sei milioni di euro tra conti correnti e immobili, di cui nessuno sapeva niente. Secondo il tribunale, i condannati hanno commesso i reati di frode informatica e sostituzione di persona. Pinelli era accusato anche del più grave reato di circonvenzione di incapace, da cui è stato assolto nonostante la richiesta di condanna del sostituto procuratore Paolo Cappelli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Eredità da sei milioni della signora Pinuccia, la foto che “incastra” l'ex fidanzato: “Non so spiegare” Leggi anche: Testamento sospetto a Torino, uomo pretende l’eredità da sei milioni della defunta signora Pinuccia: chiesta condanna per circonvenzione di incapace Approfondimenti e contenuti su Eredità da Temi più discussi: Ulss 2, l’eredità di Benazzi: Dieci anni complessi, ma ricchi di soddisfazioni; Olimpiadi, il Villaggio è la prima vera eredità: Da inizio settembre accoglierà 1.700 studenti; Assago, l’eredità delle Olimpiadi . Tre milioni per il restyling della città; Effetto Sanremo sugli ascolti Rai: L’Eredità vola a 5,3 milioni, Day Time domina con share oltre il 30%. Pippo Baudo, il mistero sull’eredità da 10 milioni che nessuno accettaTre mesi dopo l’apertura del testamento, la successione non è ancora stata definita e gli eredi non hanno formalizzato l’accettazione dei beni indicati da Baudo A volte la parte più difficile non è ... panorama.it Pippo Baudo, giallo sull’eredità da 10 milioni: nessuno degli eredi ha ancora accettatoA più di tre mesi dalla morte di Pippo Baudo, la questione della sua eredità resta un enigma. Il testamento del celebre conduttore, scomparso all'età di 89 anni, è stato aperto il 9 settembre scorso ... tgcom24.mediaset.it L’istruzione in Italia è diventata un’eredità, non un merito. Il nostro direttore @dgrassucci ci porta alla scoperta dei nuovi dati AlmaDiploma che potrai approfondire anche qui skuo.la/VMrfo Diciamoci la verità: ci hanno sempre raccontato che la scuola è il facebook L’eredità privata di Antonio Crivellaro va in asta da Finarte ift.tt/AeogwCn x.com