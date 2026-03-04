Eredità da sei milioni della signora Pinuccia | condannati il fidanzato andato in Romania e altri tre per frode e sostituzione di persona

Due uomini sono stati condannati per frode e sostituzione di persona in relazione all’eredità di sei milioni lasciata da una donna. Il “fidanzato”, che si era trasferito in Romania, ha ricevuto una pena di due anni e quattro mesi, mentre uno dei complici è stato condannato a un anno e otto mesi. Altre due persone coinvolte sono state condannate a un anno e otto mesi di reclusione.

Due anni e quattro di reclusione mesi per il sedicente ex fidanzato Enzo Pinelli e uno dei suoi complici; un anno e otto mesi di carcere per gli altri due imputati. Oggi, 4 marzo, è terminato con quattro condanne a queste pene il processo sull’eredità di Giuseppina (Pinuccia) Rista, ricchissima 71enne di Torino, quartiere Vanchiglietta. Era morta nel 2021, lasciando circa sei milioni di euro tra conti correnti e immobili, di cui nessuno sapeva niente. Secondo il tribunale, i condannati hanno commesso i reati di frode informatica e sostituzione di persona. Pinelli era accusato anche del più grave reato di circonvenzione di incapace, da cui è stato assolto nonostante la richiesta di condanna del sostituto procuratore Paolo Cappelli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

