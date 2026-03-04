Era Couser ma doveva essere Tyson E ne pagò il duro prezzo

Era Couser, ma avrebbe dovuto essere Tyson. La rivelazione di sua madre sul padre ha segnato profondamente la sua vita da pugile, portandolo a rivisitare il suo passato e le sue scelte. La notizia ha avuto un impatto immediato e diretto sulla sua carriera e sulla sua percezione di sé. La sua storia si intreccia con quella di un uomo che ha affrontato un cambiamento improvviso e inaspettato.

Un ghetto di Saint Louis, cono d'ombra non di un destino ma di qualcosa di ancora meno evitabile: una predestinazione. Venuto alla luce nel maggio del '71, quella di una quotidianità fatta di espedienti per tirare avanti e notti trascorse in un'automobile non sarebbe stata l'unica forma di precarietà con la quale avrebbe imparato a prendere confidenza, Clifford Couser detto Cliff. Dal giorno in cui sua madre gli rivelò d'averlo concepito con lo stesso padre di Mike Tyson, Cliff aveva iniziato a dare la caccia a quella parte di sé che sentiva di doversi ricucire addosso, dopo averla scoperta credendo a sua madre senza esitazioni.